Петербургский клуб обладает хорошим составом и без Малколма, считает обладатель Суперкубка УЕФА

ТАСС, 19 июля. Петербургскому футбольному клубу "Зенит" с финансовой точки зрения будет выгодно продать бразильского нападающего Малкома. Такое мнение в среду "Спорт-Экспрессу" высказал обладатель Суперкубка УЕФА 2008 года в составе сине-бело-голубых португалец Данни.

"За хорошие деньги продажа Малкома на данный момент будет выгодна "Зениту", - сказал Данни. - В чем смысл иметь игрока такого уровня только для того, чтобы играть в чемпионате России и не иметь возможности играть в еврокубках? "Зенит" может выручить за него хорошие деньги, сейчас самое время для продажи".

Ранее портал Arriyadiyah сообщил, что "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии достиг договоренности о переходе Малкома из "Зенита", сделав "исключительное предложение". По информации источника, футболист пройдет медицинское обследование перед подписанием контракта на этой неделе.

Бывший футболист "Зенита" считает, что клуб будет обладать сильным составом даже в случае ухода нападающего. "Конечно, Малком важный игрок для клуба, но у "Зенита" и без него хороший состав и игроки, готовые провести отличный сезон. Тем более сейчас как раз возможны трансферы на вход, возможно усиление уже другими качественными игроками".

Малкому 26 лет, он выступает за "Зенит" с лета 2019 года. В составе команды игрок провел 109 матчей, в которых забил 42 мяча и отдал 24 голевые передачи. В прошлом розыгрыше чемпионата России Малком отличился 23 раза и стал лучшим бомбардиром первенства. Ранее футболист выступал за бразильский "Коринтианс", французский "Бордо" и испанскую "Барселону", став вместе с ней чемпионом Испании в сезоне-2018/19. 24 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил Малкому российское гражданство.