Футболист Кузяев провел первую тренировку с "Гавром"

Россиянин подписал двухлетний контракт с французской командой 12 июля

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Российский полузащитник Далер Кузяев провел первую тренировку вместе с командой французского футбольного клуба "Гавр". Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе "Гавра".

"Кузяев провел первую тренировку с командой", - сообщили в пресс-службе.

12 июля пресс-служба французского клуба сообщила о подписании контракта с Кузяевым на два года. 13 июля в пресс-служба "Гавра" сообщили ТАСС, что россиянин не поедет в Словению на сбор команды, а проведет первую тренировку с командой 17 июля в Гавре.

Кузяеву 30 лет, он выступал за "Зенит" с лета 2017 года, контракт игрока с петербургским клубом был рассчитан до 30 июня 2023 года. В завершившемся сезоне футболист провел 35 матчей в разных турнирах, в которых забил 5 мячей и сделал 7 голевых передач. Вместе с "Зенитом" Кузяев стал пятикратным чемпионом России, дважды победил в суперкубке и один раз - в кубке страны. Ранее в чемпионате России Кузяев выступал за грозненский "Терек" (сейчас - "Ахмат").

В составе сборной России Кузяев провел 46 матчей, забил 2 гола и отдал 7 голевых передач. На чемпионате мира 2018 года в России полузащитник провел 5 матчей и не отметился результативными действиями.