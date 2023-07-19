Экс-футболист "Спартака" Гаврилов проведет в институте головного мозга до четырех недель

19 июля чемпиона СССР выписали из реабилитационного центра

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Чемпион СССР по футболу 1979 года в составе московского "Спартака" Юрий Гаврилов будет восстанавливаться в Федеральном центре мозга и нейротехнологии Федерального медико-биологического агентства России от двух недель до одного месяца. Об этом ТАСС в среду сообщил его сын Василий Гаврилов.

"Сегодня Юрия Васильевича кладут в институт головного мозга, - сказал Василий Гаврилов. - Прогнозов, сколько Юрий Васильевич проведет времени в институте головного мозга, нет, пока не возьмут анализы и не назначат лечение. Но это от двух недель до месяца".

Юрий Гаврилов был госпитализирован 30 мая после инсульта. 7 июня ему провели операцию на сонной артерии, 23 июня бывшего игрока "Спартака" перевели в реабилитационный центр. 19 июля Василий Гаврилов сообщил, что его отца выписали из реабилитационного центра, он продолжит восстановление в институте головного мозга.

Гаврилову 70 лет. Он играл на позиции полузащитника и выступал за московские "Динамо", "Спартак", "Локомотив", "Искру" и "Асмарал", финский "Джаз", краснознаменский "Интеррос", молдавские клубы "Агро", "Спуманте" и "Конструкторул", днепропетровский "Днепр". Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. После завершения карьеры игрока Гаврилов возглавлял новосибирский клуб "Чкаловец-Олимпик", подмосковный "Мострансгаз", а также сборную Демократической Республики Конго. Также он был тренером в раменском "Сатурне", молдавских "Агро" и "Конструкторуле", московском "Торпедо-Металлурге".