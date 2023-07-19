Глава МПК не исключил, что россиян и белорусов могут не допустить на Паралимпиаду-2024

По словам Эндрю Парсонса, организация может принять решение, отличное от Международного олимпийского комитета

ТОКИО, 19 июля. /ТАСС/. Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс не исключает, что российские и белорусские спортсмены могут быть не допущены к участию в Паралимпийских играх в Париже в следующем году. Об этом он рассказал в опубликованном в среду интервью японскому телеканалу NHK.

"В преддверии Паралимпийских игр в Париже мы можем принять решение, отличное от МОК. Это может привести к двум разным исходам в Париже", - сказал Парсонс в ответ на вопрос о допуске спортсменов из РФ и Белоруссии на Паралимпиаду.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. МОК еще не принял окончательное решение об условиях участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В 2022 году российские спортсмены должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в связи с ситуацией на Украине МПК принял решение не допускать их до соревнований. 16 ноября 2022 года на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. В декабре ПКР направил жалобу на данное решение в апелляционный трибунал, которая была удовлетворена. Паралимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября, вопрос допуска российских спортсменов на соревнования будет рассмотрен 27 сентября 2023 года на генеральной ассамблее МПК.