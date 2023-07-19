Новый Центр шахмат в Екатеринбурге будет рассчитан на 350 спортсменов

Сроки ввода объекта в эксплуатацию корректируются

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля /ТАСС/. Около 350 шахматистов смогут заниматься в отреставрированном здании в центре Екатеринбурга, куда переедет Уральская шахматная академия. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.

Проект предусматривает реконструкцию старинного здания в Екатеринбурге под Центр шахмат. Экспертиза по смете была пройдена в 2021 году, но сроки ввода объекта в эксплуатацию еще корректируются.

"[Организация шахматной академии в отреставрированном здании] - это яркое событие и в архитектурном, и в спортивном планах. Потому что это будет "Меккой", местом встречи любителей, знатоков и профессионалов спорта, это возможность коммуникации и проведения турниров, мастер-классов выдающихся спортсменов, соревнований самого высокого уровня. Кроме того, это будет учебно-тренировочная база, около 350 спортсменов, которые занимаются в Академии шахмат, наконец получат свое собственное красивое здание", - сказал он.

Соглашение между правительством и Федерацией шахмат Свердловской области о создании центра было подписано в 2019 году. Под шахматный центр было передано заброшенное старинное здание в центре Екатеринбурга, являющееся объектом культурного наследия, - Доходный дом второй половины XIX века.