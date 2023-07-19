Поздняков: Олимпиада в Москве научила недопустимости политического вмешательства в спорт

Бойкот Олимпийских игр в Москве поддержало более 60 государств

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Летние Олимпийские игры 1980 года в Москве наглядно показали недопустимость политического вмешательства в спорт. Такое мнение в среду в своем телеграм-канале высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"43 года назад в Москве состоялась церемония открытия Олимпиады 1980 года. Те Игры очень сильно повлияли лично на меня - именно после "Москвы-80" я попросил родителей записать меня в самую первую спортивную секцию. Так что я являюсь непосредственным воплощением наследия первых в истории нашей страны домашних Игр", - написал Поздняков.

"Однако, оглядываясь на десятилетия назад, можно сказать, что Олимпиада 1980 года в Москве учит нас тому, что политическое вмешательство несет глобальный урон международной спортивной системе. Тогда сотни спортсменов из разных стран не смогли исполнить мечту всей своей жизни из-за политических барьеров, которые им построили правительства западных стран. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Хуан Антонио Самаранч, избранный на этот пост на сессии МОК в Москве в преддверии церемонии открытия, очень хорошо понял этот урок и весь свой период работы был нацелен на то, чтобы больше подобного никогда не повторилось", - добавил глава ОКР.

Олимпийские игры в Москве проходили с 19 июля по 3 августа 1980 года. Бойкот соревнований, инициированный США в связи с вводом в 1979 году советских войск в Афганистан, поддержало более 60 государств, не приняв участие в Олимпиаде. В СССР приехали спортсмены из 81 страны. Однако некоторые участники Игр из-за запрета властей своих стран выступали не под национальными флагами, а под олимпийскими.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В марте нынешнего года исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Позднее МОК отказался приглашать россиян и белорусов на Олимпийские игры в Париже в установленную дату - 26 июля.