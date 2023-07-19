Семин назвал команды, которые будут конкурировать с "Зенитом" в новом сезоне РПЛ

Бывший тренер сборной России считает, что помимо "Зенита", на победу претендуют ЦСКА, "Спартак", "Динамо", "Краснодар" и "Локомотив"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Московский футбольные клубы ЦСКА, "Спартак", "Локомотив", "Динамо" и "Краснодар" будут основными конкурентами петербургского "Зенита" в новом сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС в среду высказал бывший главный тренер сборной России и "Локомотива" Юрий Семин.

15 июля "Зенит" победил ЦСКА в матче за Олимпбет - Суперкубок России. Основное время завершилась вничью со счетом 0:0, в серии пенальти сильнее оказалась петербургская команда - 5:4.

"Очень хороший был матч за Суперкубок России, эта игра еще раз показала, что с "Зенитом" можно и нужно соперничать, - сказал Семин. - Я думаю, что соперники у "Зенита" все те же, это ЦСКА и "Спартак", обязаны конкурировать "Динамо", "Краснодар" и "Локомотив". Вот эта группа и разыгрывает первое место. "Зенит" остается грандом и имеет преимущество? Сейчас все начинают с нуля, это право гранда достигается только победами".

"У "Зенита" много побед, они фавориты. У "Зенита" лучший тренер России, лучшая организация. Как они в этом году сработают, покажет чемпионат", - добавил Семин.

Новый сезон Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 21 июля. В первом матче сезона-2023/24 "Динамо" в Москве встретится с "Краснодаром".