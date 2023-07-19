Колосков не считает "Зенит" явным фаворитом нового сезона РПЛ

ЦСКА, "Ростов", "Локомотив" и "Краснодар" в состоянии побороться за первые места, считает почетный президент РФС

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб "Зенит" не является главным фаворитом в новом сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС в среду высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

"Нет, с моей точки зрения, фаворитов нет, - сказал Колосков. - "Зенит" не является фаворитом на сегодняшний день по той игре, которую он показывает во всяком случае, тем более поговаривают, что то Малком уйдет, то Клаудиньо, а могут и оба уйти. Но дело даже не в этом. Хотя потеря обоих - это потеря не только "Зенита", но и нашего футбола, потому что это два ярких футболиста. Я считаю, что сейчас есть несколько команд, которые не просто как-то конкурентными будут в борьбе с "Зенитом", но и в состоянии будут побороться за первые места. Это ЦСКА, "Ростов", "Локомотив", "Краснодар". Поэтому не считаю, что у нас есть явный фаворит в лице "Зенита".

Сезон-2023/24 РПЛ стартует 21 июля, в первом матче московское "Динамо" дома сыграет с "Краснодаром".