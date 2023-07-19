Смирнов считает, что Франция не будет препятствовать выступлению россиян на Олимпиаде

Заявка города и национального олимпийского комитета должна быть поддержана правительством, которое гарантирует исполнение всех требований МОК, отметил Виталий Смирнов

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Правительство Франции не будет препятствовать выступлению российских спортсменов на Олимпиаде 2024 года в Париже в случае их допуска Международным олимпийским комитетом (МОК). Такое мнение ТАСС в среду высказал почетный член МОК Виталий Смирнов.

"Заявка на проведение Олимпиады подается не только от города и национального олимпийского комитета, она еще должна быть поддержана правительством, которое гарантирует, что все требования МОК будут учтены", - сказал Смирнов.

"Оргкомитет не может гарантировать выдачу виз, организацию безопасности, медицинские страховки. Это все приоритет правительственных организаций. Поэтому любая заявка на проведение Олимпийских игр обязательно подкрепляется соответствующими документами правительственных организаций, и они взаимодействуют в этих вопросах напрямую с МОК. МОК - хозяин Игр, и он не допустит, чтобы тот или иной оргкомитет или правительство решало, кого пускать, а кого - нет. Иначе будет беспредел", - добавил он.

МОК на прошлой неделе сообщил, что национальных олимпийских комитетов России и Белоруссии не будет в числе тех, кому организация отправит приглашения на Игры в Париже 26 июля - за год до их начала. Во вторник глава оргкомитета Игр в Париже Тони Эстанге отметил, что решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде будет принято не раньше сентября.

В марте нынешнего года исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Многие международные федерации до сих пор не выработали критерии возвращения россиян и белорусов на свои соревнования.