Представитель бенди Немцев стал 47-м россиянином, отбывающим наказание за мельдоний

Спортсмен дисквалифицирован на четыре года

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Игрок клуба по хоккею с мячом "Кировец" из Уфы Максим Немцев стал 47-м российским спортсменом, отбывающим дисквалификацию за употребление мельдония. Об этом свидетельствуют материалы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), имеющиеся в распоряжении ТАСС со среды.

Немцеву 29 лет, срок четырехлетней дисквалификации спортсмена истечет 30 января 2027 года.

Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года. В первые месяцы 2016 года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на это вещество, позднее WADA опубликовало данные промежуточного исследования по срокам вывода вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана.