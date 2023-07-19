СМИ: теннисисту Звереву предъявили обвинения в нанесении телесных повреждений

Cпортсмену грозит штраф в размере €480 тыс.

ТАСС, 19 июля. Берлинская прокуратура ходатайствовала о возбуждении уголовного дела против теннисиста Александра Зверева из-за обвинений в нанесении телесных повреждений. Об этом в среду сообщила газета Bild.

По информации источника, теннисиста обвинила его бывшая девушка Бренда Патеа, от которой у него есть дочь. Отмечается, что сейчас суд занимается рассмотрением дела. Также издание сообщило, что спортсмену грозит штраф в размере €480 тыс.

В 2021 году бывшая девушка Зверева Ольга Шарыпова в интервью журналисту Бену Ротенбергу рассказала, что во время турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае в 2019 году теннисист избивал ее. Позже Шарыпова опубликовала скриншоты переписки с фотографиями, на которых видны следы ударов в области лица и рук. Позднее ATP начала независимое расследование в отношении спортсмена, по итогам которого не нашлось достаточных доказательств для подтверждения выдвинутых против теннисиста обвинений в домашнем насилии. Организация не стала принимать дисциплинарных мер против Зверева, однако оставила за собой право пересмотреть решение, если появятся новые доказательства.

Звереву 26 лет, он занимает 19-е место в рейтинге ATP. На счету спортсмена 19 побед на турнирах под эгидой организации, две из которых - на Итоговом турнире ATP (2019, 2021). Лучшим результатом представителя Германии на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США в 2020 году. На Олимпийских играх в Токио Зверев стал победителем в одиночном разряде, победив в финале россиянина Карена Хачанова.