Мастера Златоуста изготовят награды из стали призерам чемпионата России по легкой атлетике

Чемпионские награды будут покрыты золотом 999-й пробы

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Победители и призеры чемпионата России по легкой атлетике, который пройдет с 3 по 6 августа в Челябинске, будут награждены медалями, изготовленными из стали в технике златоустовской гравюры. Об этом ТАСС сообщили в среду в оргкомитете соревнований.

"Награды будут изготовлены на стали в технике златоустовской гравюры, которая зародилась в Челябинской области еще в начале 19-го века, - сказал представитель оргкомитета. - А сейчас художественный промысел является брендом региона, известным далеко за пределами России. Произведения златоустовских мастеров в качестве подарка часто вручаются главам государств".

"Специально к главному старту летнего сезона для легкоатлетов художники создают эскиз медали, где найдут отражение само мероприятие, а также орнамент Южного Урала - места проведения соревнования. Эксклюзивные награды из Златоуста впервые будут вручаться призерам чемпионата России по легкой атлетике и станут своеобразным сувениром из Челябинской области. Победители, к примеру, получат медаль, которая будет покрыта золотом 999-й пробы", - добавил собеседник ТАСС.

Инициатива изготовления наград принадлежит правительству Челябинской области и Всероссийской федерации легкой атлетики.