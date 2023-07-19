19 июля, 14:56
Летние олимпийские виды спорта

Мастера Златоуста изготовят награды из стали призерам чемпионата России по легкой атлетике

Софья Сандурская/ ТАСС
© Софья Сандурская/ ТАСС

Чемпионские награды будут покрыты золотом 999-й пробы

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Победители и призеры чемпионата России по легкой атлетике, который пройдет с 3 по 6 августа в Челябинске, будут награждены медалями, изготовленными из стали в технике златоустовской гравюры. Об этом ТАСС сообщили в среду в оргкомитете соревнований.

"Награды будут изготовлены на стали в технике златоустовской гравюры, которая зародилась в Челябинской области еще в начале 19-го века, - сказал представитель оргкомитета. - А сейчас художественный промысел является брендом региона, известным далеко за пределами России. Произведения златоустовских мастеров в качестве подарка часто вручаются главам государств".

"Специально к главному старту летнего сезона для легкоатлетов художники создают эскиз медали, где найдут отражение само мероприятие, а также орнамент Южного Урала - места проведения соревнования. Эксклюзивные награды из Златоуста впервые будут вручаться призерам чемпионата России по легкой атлетике и станут своеобразным сувениром из Челябинской области. Победители, к примеру, получат медаль, которая будет покрыта золотом 999-й пробы", - добавил собеседник ТАСС.

Инициатива изготовления наград принадлежит правительству Челябинской области и Всероссийской федерации легкой атлетики. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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