Тардиф: IIHF может сделать заявление по ситуации с Федотовым на следующей неделе

Ранее сообщалось, что подписание контракта ЦСКА с вратарем было осуществлено без трансферной карты

МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Заявление Международной федерации хоккея (IIHF) по ситуации с контрактом вратаря Ивана Федотова с ЦСКА может быть обнародовано на следующей неделе. Об этом ТАСС в среду сообщил президент IIHF Люк Тардиф.

10 июля Федерация хоккея России сообщила, что будет настаивать на строгом соблюдении правил IIHF в вопросе подписания контракта вратаря с армейским клубом.

"Все идет своим чередом. Возможно, заявление по решению IIHF будет на следующей неделе", - сказал Тардиф.

8 июля Континентальная хоккейная лига зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Федотовым. В тот же день в Национальной хоккейной лиге заявили, что данное соглашение является нарушением действующего контракта голкипера с "Филадельфией". 14 июня пресс-служба "Филадельфии" сообщила, что контракт вратаря с американским клубом останется в силе на сезон-2023/24.

9 июля газета "Спорт-экспресс" сообщила, что подписание контракта ЦСКА с Федотовым было осуществлено без трансферной карты. По правилам международной федерации, отсутствие трансферной карты не позволит допустить игрока к участию в чемпионате.

Федотов перешел в ЦСКА в 2021 году из челябинского "Трактора". Ранее голкипер выступал за уфимский "Салават Юлаев" и нижнекамский "Нефтехимик". В 2022 году в составе сборной России Федотов стал серебряным призером Олимпийских игр, а вместе с ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.