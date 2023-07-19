Столяров: внимание Путина к видеоиграм обязывает провести "Игры будущего" ярко и достойно

Путин заявил, что компьютерные игры являются колоссальным бизнесом, который должен помогать людям развиваться, воспитывать в них общечеловеческие ценности и "не квасной" патриотизм

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Внимание президента РФ Владимира Путина к компьютерному спорту является поддержкой здоровой инициативы и при этом накладывает дополнительную ответственность на организаторов "Игр будущего" в 2024 году. Об этом ТАСС в среду заявил руководитель проекта "Игры будущего" Игорь Столяров.

19 июля Путин на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" заявил, что компьютерные игры являются колоссальным бизнесом, который должен помогать людям развиваться, воспитывать в них общечеловеческие ценности и "не квасной" патриотизм.

"Замечательно, что президент обращает внимание на эту область, чувствуется поддержка хороших, здоровых инициатив. Это накладывает на нас дополнительную ответственность, чтобы ярко и достойно провести "Игры будущего" в 2024 году - соревнования по фиджитал-спорту, сочетающие компьютерные игры и традиционные виды физической активности", - сказал Столяров.

"Отмечу также, что компьютерные игры - не только развлечение, у них есть большой потенциал. Игры развивают стратегическое мышление, интеллект, скорость реакции, но самое главное - дают молодежи возможность почувствовать себя частью единого сообщества. Мультиспортивный проект "Игр будущего" помогает соединить полезные навыки, которые участники вырабатывают в видеоиграх, и классический спорт", - добавил он.

Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.