Боксер Усик подписал контракт с футбольным клубом "Полесье"

Команда выступает в элитном дивизионе чемпионата Украины

ТАСС, 19 июля. Украинский футбольный клуб "Полесье" из Житомира заключил контракт с чемпионом мира по боксу по трем версиям в супертяжелом весе Александром Усиком. Об этом в среду сообщает пресс-служба "Полесья".

Соглашение рассчитано на один сезон. Сообщается, что Усик будет выступать за команду под 17-м номером.

Усику 36 лет, он не знает поражений на профессиональном ринге - 20 побед (13 нокаутом). Украинец является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации. В 2012 году он стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 91 кг, в 2018 году - абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,71 кг).

4 февраля 2022 года Усик провел первый матч в составе "Полесья", боксер вышел на замену в матче товарищеского турнира против украинского "Вереса" (2:1) и не отметился голевыми действиями.

В сезоне-2022/23 "Полесье" выступало во втором по силе дивизионе чемпионата Украины, команда заняла первое место и вышла в Украинскую премьер-лигу (УПЛ). В матче первого тура "Полесье" на выезде сыграет с "Вересом" 29 июля.