Женская сборная России по гандболу проведет две товарищеские игры против китаянок

Матчи пройдут 3 и 5 августа в Шэньчжэне

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по гандболу проведет два товарищеских матча против команды Китая во время сбора в августе. Об этом в среду сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

Игры пройдут 3 и 5 августа в китайском Шэньчжэне. Сборы продлятся с 1 по 8 августа. В нем примут участие 18 гандболисток.

Женская сборная России потеряла шансы отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Россиянки могли отобраться на Игры, если бы получили специальное приглашение (wild card) на чемпионат мира, который пройдет с 29 ноября по 17 декабря. 3 июля Международная федерация гандбола (IHF) сообщила, что wild card получили сборные Австрии и Исландии. На Олимпийских играх в Токио женская сборная России завоевала серебряные медали.

Российские сборные отстранены IHF от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.