Международная федерация гимнастики допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе

Спортсмены, получившие нейтральный статус, будут иметь право участвовать в соревнованиях FIG с 1 января 2024 года

ТАСС, 19 июля. Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе. Об этом в среду сообщила пресс-служба FIG.

"Исполнительный комитет принял решение разрешить на строгих условиях участие спортсменов и персонала из России и Белоруссии в санкционированных FIG мероприятиях, отмеченных в календаре FIG, в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов без какой-либо связи с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальными федерациями или национальными олимпийскими комитетами", - говорится в заявлении.

"Любой атлет, желающий получить статус индивидуального нейтрального спортсмена, должен будет подать заявку в FIG в соответствии со специальными правилами. Спортсмены, получившие этот статус, будут иметь право участвовать в соревнованиях FIG с 1 января 2024 года. Хотя эти решения позволяют российским и белорусским спортсменам вернуться на соревнования под эгидой FIG, включая квалификационные турниры к Олимпиаде 2024 года в Париже, решение об их участии в Играх должен принимать Международный олимпийский комитет", - отмечается в заявлении FIG.

В организации подчеркнули, что в ближайшие недели разработают специальные правила и документы, на основании которых будет приниматься решение о предоставлении нейтрального статуса.

Решение о допуске россиян и белорусов прокомментировал президент FIG Моринари Ватанабэ. "Принимая решение об участии российских и белорусских спортсменов в соревнованиях в качестве независимых нейтральных спортсменов, FIG обеспечивает соблюдение прав всех спортсменов и посылает сигнал о том, что гимнастика стремится к миру", - заявил Ватанабэ.

Россияне и белорусы были лишены возможности выступать на международных стартах с марта 2022 года из-за ситуации на Украине.