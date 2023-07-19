"Ференцварош" Черчесова не сумел выйти во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов

Венгерский клуб продолжит выступление в квалификации Лиги конференций

ТАСС, 19 июля. Венгерский футбольный клуб "Ференцварош" дома со счетом 0:3 проиграл "Клаксвику" с Фарерских островов в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в среду в Будапеште.

В составе победителей голы забили Арни Фредериксберг (8-я минута, с пенальти; 32) и Люк Касси (45+1). Первый матч между командами завершился со счетом 0:0.

Во втором квалификационном раунде "Клаксвик" сыграет со шведским "Хеккеном", матчи пройдут 25 или 26 июля и 2 августа. "Ференцварош" выступит во втором или третьем квалификационном раунде Лиги конференций.

С декабря 2021 года главным тренером "Ференцвароша" является россиянин Станислав Черчесов. В прошлом сезоне команда под его руководством стала чемпионом Венгрии и впервые за 47 лет вышла в плей-офф еврокубков. В 1/8 финала Лиги Европы венгерский клуб по сумме двух матчей проиграл германскому "Байеру" (0:2, 0:2). В прошлом сезоне "Ференцварош" также принимал участие в квалификации Лиги чемпионов, где в третьем раунде отбора уступил "Карабаху" из Азербайджана (1:1, 1:3).

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах.