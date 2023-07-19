Бывший футболист клуба "Кубань-Холдинг" Дорошенко погиб в зоне СВО

Ему было 34 года

ТАСС, 19 июля. Бывший игрок футбольного клуба "Кубань-Холдинг" из станицы Павловская Краснодарского края Станислав Дорошенко погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в среду сообщает пресс-служба отдела по вопросам спорта Павловского района Краснодарского края.

"18 июля при исполнении своего воинского долга в зоне СВО (Донецкая область) погиб Станислав Дорошенко. Стас родом из станицы Каневская, но многим спортсменам и болельщикам Павловского района он известен по выступлениям за футбольные команды нашего района. Павловская футбольная лига, болельщики и спортсмены скорбят вместе с семьей погибшего. Игры 13-го тура чемпионата Павловской футбольной лиги начнутся с минуты молчания в память о Станиславе Дорошенко", - говорится в сообщении.

Дорошенко было 34 года. Он выступал за "Кубань-Холдинг" с 2018 по 2021 год. В сезоне-2018/19 он принял участие в двух матчах Кубка России по футболу и отметился одной голевой передачей.