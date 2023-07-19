19 июля, 18:46
Бокс

Более 300 боксеров примут участие в юношеском первенстве России во Владикавказе

Первенство России по боксу среди юношей 13-14 лет пройдет с 19 по 25 июля в тренировочном центре по спортивной борьбе

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 июля. /ТАСС/. Более 300 боксеров из 69 регионов выступят на юношеском первенстве России, открывшемся в среду во Владикавказе. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.

"Лучшие молодые боксеры нашей страны сегодня - во Владикавказе. В Северной Осетии проходит первенство России по боксу среди юношей 13-14 лет. Для участия в турнире к нам в республику приехали более 300 спортсменов из 69 регионов страны", - сказал Меняйло.

"Конечно, мы стараемся привлекать как можно больше детей к занятиям физической культурой, прививать им принципы здорового образа жизни. В школах республики созданы футбольные, волейбольные и баскетбольные секции. Поддерживаем и развиваем все, что помогает делать наших ребят здоровее и крепче", - отметил глава Северной Осетии.

Первенство России по боксу среди юношей 13-14 лет пройдет с 19 по 25 июля в тренировочном центре по спортивной борьбе во Владикавказе. 

Теги:
Меняйло, Сергей ИвановичСеверный КавказСеверная ОсетияБокс
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