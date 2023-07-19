Виктор Игнатьев возглавил клуб Континентальной хоккейной лиги "Куньлунь Ред Стар"

Латвийский специалист сменил на этому посту канадца Грега Айрленда

ТАСС, 19 июля. Бывший игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург", московского "Спартака" и череповецкой "Северстали" Виктор Игнатьев назначен на пост главного тренера китайского клуба Фонбет - Континентальной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар". Об этом в среду сообщает пресс-служба клуба.

О сроках контракта с латвийским специалистом не сообщается. 2 июля в пресс-службе китайского клуба ТАСС сообщили об уходе с поста главного тренера канадца Грега Айрленда.

"В предстоящем сезоне, как и в двух предыдущих, "Куньлунь Ред Стар", по своей сути, будет сборной Китая, соответственно, состав формируется из игроков сборной и кандидатов в нее, а тренерский штаб станет и штабом национальной команды. Виктор Игнатьев имеет богатый опыт работы со сборной Латвии не только на чемпионатах мира и Олимпийских играх, но и в олимпийской квалификации, причем этот опыт - победный. Он не первый год работает в "Куньлуне" и хорошо знает игроков сборной. Учитывая его разносторонний опыт, мы уверены, что Игнатьев является лучшим кандидатом на пост главного тренера, очень надеемся, что под его руководством сборная и клуб смогут выполнить поставленные на сезон задачи", - заявил исполнительный вице-президент "Куньлуня" Николай Феоктистов.

Игнатьеву 53 года, он является воспитанником рижского "Динамо". В сезоне-1998/93 он выступал за "Питтсбург", в 12 матчах отметившись 1 голевой передачей. В России Игнатьев играл за "Северсталь", "Спартак", пермский "Молот-Прикамье", также он был игроком германского "Нюрнберга", шведского "Лександа", австрийских "Линца" и "Вена Кэпиталз", итальянского "Больцано". Игнатьев работал ассистентом тренера в рижском и московском "Динамо", сборной Латвии, тольяттинской "Ладе", подмосковном "Витязе", магнитогорском "Металлурге". В сезоне-2022/23 он был помощником Айрленда в "Куньлунь Ред Стар".