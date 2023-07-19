Черчесова отправили в отставку с поста главного тренера венгерского "Ференцвароша"

Это произошло после вылета клуба из квалификации Лиги чемпионов

ТАСС, 19 июля. Россиянин Станислав Черчесов отправлен в отставку с поста главного тренера венгерского футбольного клуба "Ференцварош". Об этом в среду сообщает пресс-служба клуба.

19 июля "Ференцварош" на своем после со счетом 0:3 проиграл фарерскому "Клаксвику" в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и выбыл из борьбы на турнире. Первая встреча закончилась со счетом 0:0.

"После встречи с "Клаксвиком" президент клуба Габор Кубатов провел личную встречу с Черчесовым. Было принято решение о его уходе с поста главного тренера. Исполняющим обязанности главного тренера будет Чаба Мате", - говорится в заявлении.

Черчесову 59 лет, он возглавлял "Ференцварош" с декабря 2021 года, за это время венгерский клуб дважды стал чемпионом Венгрии и один раз - обладателем кубка страны. В прошлом сезоне команда под его руководством стала чемпионом Венгрии и впервые за 47 лет вышла в плей-офф еврокубков. В 1/8 финала Лиги Европы венгерский клуб по сумме двух матчей проиграл германскому "Байеру" (0:2, 0:2). В прошлом сезоне "Ференцварош" также принимал участие в квалификации Лиги чемпионов, где в третьем раунде отбора уступил "Карабаху" из Азербайджана (1:1, 1:3).

С августа 2016 года по июль 2021 года Черчесов работал главным тренером сборной России. Под его руководством национальная команда на домашнем чемпионате мира 2018 года дошла до 1/4 финала, где уступила в серии пенальти команде Хорватии. Также он возглавлял варшавскую "Легию", с которой выиграл чемпионат и Кубок Польши сезона-2015/16, пермский "Амкар", грозненский "Терек" (ныне - "Ахмат"), сочинскую "Жемчужину", австрийские "Ваккер-Тироль" и "Куфштайн", московские "Динамо" и "Спартак", который под его руководством стал серебряным призером чемпионата России (2007).