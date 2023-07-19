18 россиян вошли в заявку на US Open

На турнире выступят 7 россиян и 11 россиянок

ТАСС, 19 июля. Восемнадцать российских теннисистов вошли в заявку на US Open 2023 года - четвертый в сезоне теннисный турнир Большого шлема. Об этом в среду сообщает пресс-служба соревнований.

У мужчин в заявку вошли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Аслан Карацев, Павел Котов, Александр Шевченко. Шевченко был первым запасным и попал в заявку на турнир из-за дисквалификации шведского теннисиста Микаэля Имера, который 18 июля был дисквалифицирован на полгода за нарушение антидопинговых правил.

У женщин в число участниц попали 11 теннисисток: Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Анна Калинская, Мирра Андреева, Элина Аванесян, Камилла Рахимова, Анастасия Павлюченкова.

В заявку включены и победители прошлого турнира: испанец Карлос Алькарас и полька Ига Свёнтек. У мужчин число участников вошел трехкратный победитель Открытого чемпионата США серб Новак Джокович. В начале 2023 года он пропустил турниры серии "Мастерс" в Майами и Индиан-Уэллсе (штат Калифорния) из-за отказа правительства США в специальном разрешении на въезд в страну без вакцинации от коронавируса.

US Open пройдет с 28 августа по 10 сентября.