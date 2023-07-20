Девятые фиджитал-игры стартуют в Казани

В их рамках пройдут турниры по играм Mobile Legends: Bang Bang и Dota 2

КАЗАНЬ, 20 июля. /ТАСС/. Девятые фиджитал-игры стартуют в четверг в Казани соревнованиями по мобильной игре Mobile Legends: Bang Bang (MLBB). В программу также включен турнир по Dota 2.

На девятых фиджитал-играх не будет задействована физическая часть. Соревнования по MLBB пройдут в Международном выставочном центре "Казань-Экспо" с 20 по 23 июля. В них примут участие восемь команд: Okami E-sports, AXE (обе - ОАЭ), Team Max (Камбоджа), Team Lilgun (Монголия), Team HAQ (Малайзия), Fire Flux Impunity (Турция), Falcon Esports (Мьянма) и Deus Vult (Россия). В каждой команде могут быть заявлены шесть человек.

Суть игры заключается в том, чтобы уничтожить трон соперника. Сначала участники делятся на две группы по четыре команды, до финала игры проходят в формате 5х5 до двух побед, в решающем матче - до трех побед. В плей-офф выходят три лучшие команды из каждого квартета, победители групп гарантируют место в полуфиналах, вторые и третьи команды борются за выход в эту стадию между собой. Призовой фонд соревнования составляет 3 млн рублей.

С 24 по 27 июля в "Казань-Экспо" пройдут соревнования по дисциплине Dota 2. В турнире примут участие восемь команд: Infamous Gaming, Infinity, Thunder Awaken (все - Перу), Polaris Esports, Neon Esports (обе - Филиппины), Hydra (Киргизия), Ualeikumnihao (Казахстан) и One Move (Россия). В каждой команде могут быть заявлены шесть человек.

Суть игры также заключается в уничтожении главного сооружения соперника. Правила выхода в плей-офф и проведения матчей такие же, как в MLBB. Призовой фонд турнира составит 4 млн рублей.

О фиджитал-играх

Первые фиджитал-игры прошли с 21 по 23 сентября 2022 года, участники выявляли сильнейших в фиджитал-футболе, фиджитал-баскетболе, Beat Saber, гонках дронов. Второй турнир состоялся с 24 ноября по 10 декабря (фиджитал-гонки, фиджитал-единоборства, фиджитал-хоккей), третий - с 5 по 11 февраля (Speedrun, MLBB, Dota 2, Warface, CS:GO, лазертаг), четвертый - с 9 по 10 марта (фиджитал-гонки), пятый - с 16 по 19 мая (фиджитал-футбол), шестой - с 27 мая по 7 июня (Standoff 2, CS:GO, Warface), седьмой - с 6 по 17 июня (фиджитал-хоккей, фиджитал-единоборства и гонки дронов). Восьмые фиджитал-игры прошли с 14 по 16 июля (фиджитал-скейтбординг).

Первые "Игры будущего" пройдут с 23 февраля по 2 марта 2024 года в Казани, они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Призовой фонд соревнований составит $25 млн.

В ноябре 2022 года начала свою работу Всероссийская федерация фиджитал-спорта. Ее филиалы работают в 43 регионах. Президентом организации является олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный.