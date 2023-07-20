Футболисты "Севильи" обыграли "Индепендьенте дель Валье" и выиграли первый Кубок вызова

УЕФА и КОНМЕБОЛ впервые разыграли трофей между победителями вторых по силе континентальных турниров - Лиги Европы и Южноамериканского кубка

ТАСС, 20 июля. Испанский футбольный клуб "Севилья" в серии пенальти обыграл эквадорский "Индепендьенте дель Валле" в матче за Кубок вызова. Встреча завершилась в четверг на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в Севилье.

Основное время закончилось со счетом 1:1, в серии пенальти испанцы были точнее - 4:1. В составе победителей гол забил Педро Ортис (90+1), у "Индепендьенте дель Валье" отличился Лаутаро Диас (10).

Кубок вызова разыгрывался впервые, трофей был организован совместно Союзом европейских футбольных ассоциаций и Южноамериканской конфедерацией футбола. В матче играли команды, которые стали победителями вторых по силе континентальных турниров. "Севилья" в сезоне-2022/23 в восьмой раз стала победителем Лиги Европы. "Индепендьенте дель Валье" в 2022 году стал обладателем Южноамериканского кубка.

Матч был посвящен бывшему футболисту "Севильи" Антонио Пуэрте, который умер в 2007 году в возрасте 22 лет. В составе "Севильи" он дважды стал обладателем Кубка УЕФА, по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок Испании, а также Суперкубок УЕФА.