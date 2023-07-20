Дальневосточный фестиваль боевых искусств "Восточный дракон" собрал более 650 участников

В рамках мероприятия пройдут различные мастер-классы и обучающие семинары, тренировочные мероприятия

ВЛАДИВОСТОК, 20 июля. /ТАСС/. Спортивно-патриотический фестиваль боевых искусств "Восточный дракон" стартовал во Владивостоке в четверг, сообщил ТАСС организатор фестиваля, исполнительный директор приморского филиала Российского союза боевых искусств (РСБИ) Евгений Савин. По его словам, на него зарегистрировалось около 650 участников.

На четверг запланированы официальный заезд участников и первые тренировочные мероприятия.

"К нам съехались участники из всех регионов Дальнего Востока, за исключением Якутии, Забайкалья и Магаданской области. Общее число задействоанных участников сейчас около 650 человек, но еще кто-то может подключиться по ходу фестиваля. На протяжении всех десяти дней до 30 июля пройдут различные мастер-классы и обучающие семинары, тренировочные мероприятия. Также состоится военно-спортивная эстафета с настоящей полосой препятствий, командные соревнования по лазертагу, футболу и другим видам спорта", - рассказал Савин.

Кроме того, участники "Восточного дракона" посетят места боевой славы, расположенные на острове Русском. Сам фестиваль будет проходить на площадках Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), там же на острове. Об участи заявили члены ДОСААФ России по Приморскому краю, спортивные федерации киокусинкай, джиу-джитсу, кендо, корейской борьбы ссирым, самбо, тхэквандо, всестилевого каратэ различных регионов Дальнего Востока.

Торжественное открытие Фестиваля состоится 22 июля на стадионе кампуса ДВФУ, после чего все участники совершат массовый пробег по кампусу. Торжественное закрытие Фестиваля пройдет 29 июля 2023 года возле мемориала "Подводная лодка С-56", после которого на городской набережной состоятся показательные выступления спортсменов.

Организаторами Фестиваля являются филиалы РСБИ Приморского и Хабаровского краев.