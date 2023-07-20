Спортсмены из Китая, Ирана, Узбекистана и Белоруссии приедут на регату в рамках ВЭФ

Федерация гребного спорта России ведет переговоры с Сербией для участия спортсменов страны в мероприятии

ВЛАДИВОСТОК, 20 июля. /ТАСС/. Представители Китая, Ирана, Узбекистана и Белоруссии примут участие во второй Международной владивостокской регате, которая пройдет в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) в бухте Новик на острове Русском. Об этом сообщил журналистам в четверг вице-президент Федерации гребного спорта России Антон Заруцкий.

"Мы ожидаем гостей из Китая, Ирана, Узбекистана, конечно же, Белоруссии, еще ведем переговоры с Сербией. Я думаю, международное присутствие будет достаточно широким", - сообщил Заруцкий.

Ожидается, что на регату приедут олимпийские чемпионы, призеры и участники Игр. Говоря об особенностях регаты 2023 года, Заруцкий уточнил, что дистанция будет сокращена с 800 до 500 метров, что должно сделать регату более зрелищной. Также состоятся соревнования по гребле-индор или сухой гребле, которые проводятся в помещениях на специальных тренажерах.

"Планируем добавить серию мастер-классов наших гостей регаты, заслуженных спортсменов, олимпийских чемпионов, призеров, участников Игр, которые проведут для гостей форума, гостей регаты серию таких ознакомительных сессий", - отметил Заруцкий.

Еще одним новым форматом на регате должна стать парагребля. "Это соревнования среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, которые соревнуются между собой в специально созданных для этого лодках, мы хотим это тоже интегрировать в нашу спортивную программу", - уточнил он.

Статс-секретарь - заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков отметил, что меры безопасности должны позволить жителям Владивостока наблюдать за соревнованиями не только онлайн, но и находясь непосредственно в бухте Новик. На пресс-конференции был запущен обратный отсчет: до международной регаты осталось 52 дня. Основные заезды на открытой воде пройдут 11 сентября 2023 года, а на следующий день на одной из площадок ВЭФ состоятся состязания по гребле-индор, в которых смогут принять участие как опытные спортсмены, так и участники форума. Во время соревнований на открытой воде гребцы будут состязаться одиночках и двойках, также ожидаются заезды восьмерок.

История регаты

Международная владивостокская регата впервые прошла в сентябре 2022 года в бухте Новик на острове Русский. В ней приняли участие спортсмены из Российской Федерации, Китая, Белоруссии и Узбекистана. По ее итогам в копилке наград сборной Узбекистана оказались две золотых, две серебряных и одна бронзовая медаль, у Китая - одно золото. Белорусские спортсмены завоевали по одному серебру и бронзе, россияне стали обладателями двух золотых медалей, а также завоевали два серебра и одну бронзу. В соревнованиях по сухой гребле победу в прошлом году одержали российские спортсмены - призер Олимпийских игр в Токио Анна Пракатень, с апреле 2023 года представляющая Узбекистан, и чемпион мира по гребле-индор Александр Вязовкин.

ВЭФ состоится во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка будет сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывозе российской продукции на дружественные рынки, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологическое развитие.