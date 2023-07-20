Президент баскетбольного ЦСКА назвал приоритетные задачи клуба в новом сезоне

В прошедшем сезоне клуб занял третье место в Единой лиге ВТБ

ТАСС, 20 июля. Приоритетными задачами московского баскетбольного клуба ЦСКА являются постройка новой арены и стабилизация бюджета. Об этом в интервью "Спорт-Экспрессу" рассказал президент ЦСКА Андрей Ватутин.

"Разумеется, владелец клуба в курсе, что снижение финансирования прямо влияет на потенциальный результат команды, но сейчас приоритет - стройка новой арены и стабилизация бюджета, - сказал Ватутин. - Будет у нас новый дом - и, очень надеюсь, появится возможность наметить новые или, если угодно, привычные цели. Сейчас у нас значительно меньше средств на команду. Поэтому селекцию начали не с подписания новичков, а с переговоров о понижении с теми, у кого были действующие соглашения".

"Еще раз огромное спасибо тем, кто пошел клубу навстречу и принял наши аргументы. Также мы максимально секвестировали другие расходы. Все это было сделано не столько для подписания новых игроков, а для закрытия задолженностей", - добавил президент ЦСКА.

В прошедшем сезоне ЦСКА занял третье место в Единой лиге ВТБ. Российские клубы отстранены от выступления в еврокубковых турнирах из-за санкций, введенных в связи с ситуацией на Украине.