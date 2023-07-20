Лагно считает, что Непомнящему не хватило удачи в матче за мировую шахматную корону

Россиянин уступил Дин Лижэню из Китая на тай-брейке

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Россиянину Яну Непомнящему не хватило удачи в матче за мировую шахматную корону против китайца Дин Лижэня. Такое мнение в интервью ТАСС в четверг высказала трехкратная чемпионка мира Екатерина Лагно.

"Я считаю, что поражение Яна - это стечение обстоятельств, учитывая то, как складывался матч. Это удача, судьба, может, все вышеперечисленное. Именно этого не хватило Яну", - сказала Лагно.

Матч между Непомнящим и Дин Лижэнем проходил в апреле в Астане. Россиянин уступил китайцу на тай-брейке.