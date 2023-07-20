20 июля, 06:08
Матч за мировую шахматную корону

Лагно считает, что Непомнящему не хватило удачи в матче за мировую шахматную корону

Россиянин уступил Дин Лижэню из Китая на тай-брейке

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Россиянину Яну Непомнящему не хватило удачи в матче за мировую шахматную корону против китайца Дин Лижэня. Такое мнение в интервью ТАСС в четверг высказала трехкратная чемпионка мира Екатерина Лагно.

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"Я считаю, что поражение Яна - это стечение обстоятельств, учитывая то, как складывался матч. Это удача, судьба, может, все вышеперечисленное. Именно этого не хватило Яну", - сказала Лагно.

Матч между Непомнящим и Дин Лижэнем проходил в апреле в Астане. Россиянин уступил китайцу на тай-брейке. 

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Матч за мировую шахматную корону
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