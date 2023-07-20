Президент ЦСКА назвал непростым вопрос продления контракта с баскетболистом Шведом

Алексей Швед остается одним из лучших российских игроков, подчеркнул Андрей Ватутин

ТАСС, 20 июля. Финансовые аспекты не позволяют московскому баскетбольному клубу ЦСКА предложить справедливый контракт защитнику Алексею Шведу. Об этом в интервью газете "Спорт-Экспресс" заявил президент ЦСКА Андрей Ватутин.

"Это непростой вопрос, безусловно, Алексей остается одним из лучших российских игроков, он способен приносить много пользы своей команде, - сказал Ватутин. - Но все это подразумевает достойный его уровня и мастерства контракт. Мы поговорили после окончания сезона, я честно сказал, что предлагать ему сумму, предусмотренную на игрока этой позиции в составе на следующий год, просто несправедливо и неуважительно. При этом мы не обсуждали конкретные цифры и сроки, каждый из нас понимает, сколько плюс-минус стоит Алексей и какой по длительности контракт он хочет получить. Вот так ситуация выглядит в реальности".

В ночь на 2 мая Швед был избит у ресторана на Большой Никитской улице в Москве. Он был доставлен в хирургическое отделение одной из московских клиник с черепно-мозговой травмой. Пресненский суд 5 мая заключил под стражу троих обвиняемых в нападении, позднее был задержан четвертый подозреваемый. 9 мая Швед был выписан из больницы.

Шведу 34 года, он выступает за ЦСКА с 2021 года, также играл за клуб с 2005 по 2012 год. Кроме того, защитник играл в Национальной баскетбольной ассоциации за клубы "Миннесота", "Филадельфия", "Хьюстон" и "Нью-Йорк Никс", с 2015 по 2021 год представлял подмосковные "Химки". Вместе с ЦСКА Швед четыре раза становился чемпионом России, побеждал в Евролиге. В составе сборной России выигрывал бронзовые медали Олимпийских игр (2012) и чемпионата Европы (2011).