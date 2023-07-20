Лагно рассказала, что не думала о победе по итогам серии Гран-при FIDE

Спортсменка отметила, что главной задачей для нее был отбор на турнир претенденток

МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Россиянка Екатерина Лагно не думала о победе на турнирах серии Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE), так как ее главной целью было попадание на турнир претенденток. Об этом она рассказала в интервью ТАСС в четверг.

Серия Гран-при FIDE завершилась 27 мая. Лагно стала победительницей общего зачета и отобралась на турнир претенденток.

"Я задачу выполнила, отобралась на турнир претендентов, поэтому у меня остались хорошие впечатления. Гран-при такой турнир, где играют сильнейшие шахматистки. Безусловно, уровень очень высокий, но если вспоминать последний этап, то игра у тех, кто боролся за выход на турнир претенденток, несколько не задалась, возможно, давила ответственность", - сказала Лагно.

"В таком сильном турнире можно настраиваться на победу, но результат может быть любым. Соперницы очень сильные, хочется сыграть как можно лучше, но для меня самым главным было попасть на турнир претенденток, поэтому о победе я не думала. Конечно, когда играешь турнир, ты следишь за дебютами своих соперников, за их результатами, но какими-то подсчетами я стараюсь не заниматься, особенно в самом начале, потому что это лишние мысли, которые отвлекают", - добавила спортсменка.

Лагно 33 года, она является вице-чемпионкой мира 2018 года в классических шахматах, трехкратной чемпионкой мира по блицу (2010, 2018, 2019) и чемпионкой мира по рапиду (2014). До 2014 года она выступала за сборную Украины, в составе которой стала победительницей Всемирной шахматной олимпиады.