Родионенко: от гимнастов из России не должны требовать подписания политических деклараций

Ранее исполком Международной федерации гимнастики принял решение о допуске российских спортсменов в качестве индивидуальных нейтральных атлетов

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Давать однозначную оценку решению исполкома Международной федерации гимнастики (FIG) вернуть россиян и белорусов на соревнования пока рано, нужно дождаться, когда организация выработает четкие критерии присвоения нейтрального статуса. Об этом ТАСС сообщила в четверг старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

"До тех пор, пока FIG не выработает четкие критерии допуска на свои соревнования, давать однозначную оценку вчерашнему решению исполкома я не вижу смысла, - заметила Родионенко. - Но с наших спортсменов не должны требовать подписания политических деклараций, на такое мы никогда не пойдем".

19 июля исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов на международные соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов с 1 января 2024 года. В ближайшие недели FIG разработает специальные правила и документы, на основании которых будет приниматься решение о предоставлении нейтрального статуса.

"Вопрос выступления без гимна и флага очень сложный, возможный пропуск Олимпиады в Париже, считаю, не ослабит российскую спортивную гимнастику. После бойкота Игр 1984 года в США мы не сбавили в мастерстве, а, может быть, стали еще сильнее. Но та же Ольга Мостепанова, которая могла выиграть в Лос-Анджелесе все золото, лишилась тогда олимпийской мечты. К сожалению, спортивный век гимнасток весьма короток в условиях жесточайшей конкуренции внутри национальной команды", - добавила собеседница ТАСС.

Российские и белорусские гимнасты были лишены возможности выступать на международных стартах в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.