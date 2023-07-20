20 июля, 07:01
ММА

Боец Монсон передумал завершать карьеру

4 августа Джефф Монсон проведет бой против Олега Тактарова

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Боец Джефф Монсон передумал завершать карьеру и проведет еще несколько поединков. Об этом он заявил ТАСС в четверг.

"Бой против Тактарова не будет последним поединком в моей карьере. Я пока не ухожу. Последний бой в карьере будет позже и против другого оппонента", - сказал Монсон.

Ранее стало известно, что 4 августа Монсон проведет бой против бывшего обладателя чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олега Тактарова.

Тактарову 55 лет, на его счету 17 побед, 5 поражений и 2 ничьи. Монсону 52 года, на его счету 61 победа, 27 поражений и 2 ничьи. Монсон ранее отказался от гражданства США, в 2018 году он получил российское гражданство. 

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