"Готовы окунаться за свои деньги". Как в России спасают болотный футбол

Организатор российских турниров отметил, что вид спорта держится исключительно на его вложениях и взносах участников соревнований

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российские команды по болотному футболу - одни из сильнейших в мире, однако, несмотря на международные успехи, существование этого причудливого вида спорта в стране продолжает зависеть исключительно от энтузиастов; один из них - организатор российских турниров Максим Вечорек. В беседе с ТАСС он рассказал, что личных средств и сил держать болотный футбол в России на плаву с каждым годом у него все меньше.

На прошлой неделе в Финляндии прошел чемпионат мира - главное событие мирового болотного футбола. Традиционно на родину игры побороться за медали в пяти категориях приезжают более 300 команд. До недавнего времени среди них были и российские - с 2004 по 2019 год как минимум одна из них обязательно увозила с турнира награду. Самая титулованная - Saint-Petersburg Lakes, трехкратный победитель турнира.

После начала боевых действий на Украине и санкций со стороны Финляндии петербургские команды не рискуют посещать чемпионат мира. "Визы у всех закончились, но даже при их наличии есть риск застрять на границе, - отметил Вечорек. - Организация выезда команды - серьезное мероприятие, не хочется сталкиваться с катавасией и нервотрепкой на границе, если у кого-то возникнут проблемы с проездом. Поэтому не планируем поездки за границу".

Белоруссия вместо Финляндии

Помимо Финляндии, в болотный футбол играют в Германии, Великобритании и Польше, где команда из Санкт-Петербурга тоже имеет опыт успешного выступления. Отсутствие международного опыта Saint-Petersburg Lakes в нынешнем году компенсировала поездкой на турнир в Белоруссию. "Получили огромное удовольствие, организация у них на самом высоком уровне - порадовали гостеприимством и инфраструктурой, - рассказал Вечорек. - На следующий год одна наша команда уже забронировала себе место, но не исключено, что представительство Санкт-Петербурга будет увеличено до двух-трех команд".

Единственное, в Белоруссии играют не на натуральных болотах, а на заранее заготовленных торфяниках. "Если мы играем на естественном культурном слое - с мхом и травой, то в Белоруссии - на территории торфопредприятия: там снимают верхний слой, размечают площадки, заливают их водой, команды все это растаптывают в вязкую субстанцию. Площадки поменьше, чему у нас, но консистенция вязкая - бегать тяжело", - сообщил собеседник агентства.

Не исключено, что в следующем году белорусские команды с ответным визитом посетят Санкт-Петербург - "столицу болотного царства", как называет его Вечорек. В других регионах России футбол на болотах не культивируется - иногда турниры локального характера проводятся в Карелии и Саратове.

Средств не хватает

Традиционным местом силы российского болотного футбола остается Санкт-Петербург. Еще точнее - Тосно Ленинградской области. Здесь с середины 2000-х ежегодно проводится главный национальный турнир. Но размах не сопоставим с финским. "Сейчас было всего пять команд. Мы все ждем, когда на нас обратят внимание спонсоры или госструктуры, - с сожалением говорит собеседник агентства. - Мне очень тяжело тащить 20 лет эту историю. Моих средств не хватает, чтобы развитию этого яркого, красивого, зрелищного мероприятия придать импульс".

"Спрос на него есть, но не хватает масштабности организации, - добавил он. - Мне грустно стало после посещений Белоруссии. Там турнир курирует министерство энергетики, поэтому размах большой. Если стремиться к такому идеалу, то нужна пара миллионов рублей, а стандартная история с полями, с красивым оформлением, трибунами, сценой для награждения и музыкой обойдется в тысяч 200-300. Пока все финансирую из семейного бюджета, очень хотелось бы сдвинуть дело с мертвой точки - одному мне тяжело".

Вечорек рассказал, что сейчас болотный футбол в России держится исключительно на его вложениях и взносах участников соревнований: "Болото - не просто футбол. Каждый выход на поле - победа над собой, над своей усталостью, эмоциями. Это большой спектр впечатлений, которые за один раз не объяснить".

"В 2005 году мне он понравился тем, что заставил преодолевать себя, - рассказал Вечорек. - На второй день, когда сил уже не было, я все равно вышел на игру, потому что команде нужна была моя помощь - я сделал шаг в это болото. Эти победы над собой дорого стоят. Большие футболисты, которые приходят с "зеленочки", капризно относятся к тому, чтобы окунаться в грязь, понятно, что им комфортней на травке. Но такие приходят и уходят, а футбол на болотах остается и держится на тех, кто за свои деньги готов ехать, окунаться и биться".