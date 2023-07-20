Победителю Кубка России в беге на 100 м Скулину поставили пластину на сломанную ключицу

Владислав Скулин 14 июля выиграл Кубок России в Жуковском, после пересечения финишной черты спортсмен упал, не сбавляя скорости, и получил серьезные травмы

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Победитель Кубка России в беге на 100 метров Владислав Скулин, получивший переломы после неудачного падения на финише, в среду перенес операцию, после которой будет восстанавливаться не менее трех месяцев. Об этом спортсмен сообщил ТАСС в четверг.

Скулин 14 июля выиграл Кубок России в Жуковском с результатом 10,30 секунды. После пересечения финишной черты спортсмен упал, не сбавляя скорости, и получил серьезные травмы. Медики унесли спортсмена со стадиона на носилках.

"Мне вчера сделали операцию, сейчас отхожу потихонечку, - сказал Скулин. - Мне поставили пластину титановую на ключицу, а в сломанную со смещением руку установили спицу. Также в ходе обследования выяснилось, что у меня связки порваны, и эту проблему в ходе операции мне врачи тоже решили. Сложно сейчас говорить о сроках восстановления, пока мне отводят не менее трех месяцев на реабилитацию, а в больнице я пробуду около недели".

21-летний спортсмен был госпитализирован в одну из московских клиник Федерального медико-биологического агентства. "Условия очень хорошие, я благодарен всем, кто смог определить меня сюда. Что касается настроения, то оно у меня очень боевое. Настроен вернуться в спорт еще сильнее, не дам никому расслабиться", - сказал Скулин.

Победитель Кубка России также объяснил причины своего падения после финиша, которое обернулось многочисленными травмами: "Спринтеры же на финише "клюют", бросают тело вниз в момент пересечения черты и обычно это делают двумя плечами. А в этот раз я решил "клюнуть" правой стороной, после чего меня понесло, потерял равновесие и упал. На финише скорость больше 30 километров в час, а этого вполне достаточно, чтобы получить при падении серьезные травмы".

Скулин на внутрироссийских соревнованиях представляет Иркутскую область. 30 июня на молодежном чемпионате России в Екатеринбурге (до 23 лет) он выиграл серебряную медаль с результатом 10,33 секунды.