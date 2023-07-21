21 июля, 05:00
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Мировой футбол

Миллионы и миллиарды. Как Месси покоряет США

AP Photo/ Rebecca Blackwell
Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси
© AP Photo/ Rebecca Blackwell

После победы на чемпионате мира можно сказать, что Лионель Месси прошел футбол полностью. Завоевав все значимые титулы на планете, аргентинец сосредоточился на бизнесе — приехал в Майами не просто играть, а развивать местную индустрию соккера — так игру с мячом называют в США. По случаю грядущего дебюта Месси за "Интер" ТАСС рассказывает о последствиях падения звезды мирового футбола на североамериканскую землю.

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Противостояние Лионеля Месси и Криштиану Роналду перекочевало с футбольных полей на инвест-платформы: если раньше люди сравнивали их спортивные достижения, то сейчас все чаще заглядывают к ним в кошельки. Два лучших игрока современности решили взять от футбола все — на излете карьеры каждый выбил себе многомиллионный контракт, причем на условиях, не требующих выдающихся спортивных достижений, — для покупателей был важен сам факт их присутствия в клубах.

Роналду и Месси стали амбассадорами наиболее динамично развивающихся футбольных рынков: Роналду полгода назад уехал в Саудовскую Аравию, которая сейчас скупает угасающих звезд мирового футбола в рамках проекта создания нового образа страны на международной арене, Месси — в США, где местная лига MLS уже бравирует планами стать третьей футбольной силой на планете.

Для североамериканского рынка получить звезду уровня Месси сейчас особенно важно — через три года США, Канада и Мексика примут чемпионат мира по футболу — главное спортивное событие мира.

И самое дорогое. Деньги — главная тема, которая сопровождает переходы Месси и Роналду. И если в случае с португальцем речи о прибыли идти не может — саудиты вкладывают миллиарды в долгосрочный проект, то у американцев подход более прагматичный — приезд аргентинца сулит солидную прибыль не только "Интеру", но и всей индустрии.

Как дома

Просто факты. Цены на самый дешевый билет на дебютный матч Месси за "Интер" взлетели с $29 до $467. В десятки раз увеличились они и на выездные матчи команды Лео — большой куш сорвут и "Нью-Йорк", и "Лос-Анджелес", с которыми клубу из Майами играть следом.

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С привлечением зрителей проблем нет, спортивная инфраструктура США, пожалуй, лучшая в мире — одних только стадионов вместимостью больше 100 тыс. зрителей там 8 штук. Пока на них царит только американский футбол, но бывают случаи, когда на арены-гиганты наведывается и европейский соккер. Так, недавнее дерби клубов из Лос-Анджелеса посетило 82 тыс. болельщиков. Если умножить эту цифру на ценник за просмотр матча с участием Месси, сумма получается невероятная. "Интеру" точно стоит подумать о варианте с арендой более вместительной арены, чем домашняя на 18 тыс.

Аргентинец тоже внакладе не останется: хоть зарплата у него и будет раза в четыре меньше, чем у Роналду, — тот получает невероятные $200 млн в год, — сверху ему будут прилетать приличные выплаты от спонсоров, в том числе процент от трансляций матчей. Но это еще не все: Месси до сих пор продолжает получать деньги от "Барселоны", которая все еще должна своему бывшему капитану несколько миллионов долларов.

Пришествие Месси в Майами — действительно событие вселенского масштаба. Число подписчиков клуба в соцсетях выросло с 1 до 8 млн (пятый показатель среди всех спортивных клубов США), на фасадах домов уже появились муралы с изображением аргентинца, а местная пивоваренная компания запустила продажу пива GOAT Beer в честь прозвища Месси — Greatest of All Time (Величайший всех времен).

Церемония презентации игрока — отдельная история, на ней выступили Шакира и суперпопулярный среди латиноязычной публики певец Малума. Кстати, языкового барьера для аргентинца в Майами не будет — официальным языком там является испанский, на английском говорит только четверть жителей. А еще у Месси в городе, по сообщениям СМИ, четыре объекта недвижимости на $20 млн. Есть даже шикарные апартаменты в многоэтажке, в которые можно подняться на лифте на собственной машине.

А что по спорту?

На этом фоне спортивная составляющая приезда Месси отходит на второй план. Мало кому вообще интересно, что "Интер" — клуб, соинвестором которого является Дэвид Бекхэм, — выступает сейчас посредственно. После 21 матча команда занимает последнее, 15-е место в Восточной конференции. У нее всего 18 очков. До 21 октября, окончания регулярного чемпионата, ей осталось сыграть еще 13 игр.

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Команде Месси для попадания в плей-офф необходимо будет подняться хотя бы на девятое место — сейчас до него 12 очков. Борьбу за главный трофей сезона — Кубок MLS — поведут 18 команд, лучшая определится в конце ноября — начале декабря.

Действующим чемпионом лиги является клуб "Лос-Анджелес". Не путать с "Гэлакси", за который в свое время выступали Бекхэм и Златан Ибрагимович. Из известных российской публике в том составе играют два футболиста — чемпион Европы в составе сборной Италии Джорджо Кьеллини и бывший вратарь московского "Локомотива" Элдин Якупович.

Из числа других игроков лиги можно также выделить бывшего игрока "Зенита" Себастьяна Дриусси — из петербургского клуба пару лет назад он перебрался в техасский "Остин".

Близкого по калибру Месси футболиста в лиге пока еще не появилось, однако клуб уже подписал контракт с бывшим партнером аргентинца по "Барселоне", чемпионом мира испанцем Серхио Бускетсом, в скором времени к клубу может присоединиться еще один игрок каталонского клуба — Жорди Альба. 

Если в Майами удастся сколотить сильную футбольную банду, не исключено, что Месси еще даже удастся зацепить один-два трофея, в том числе в Лиге чемпионов КОНКАКАФ — североамериканском аналоге европейского главного клубного турнира. У Роналду в Саудовской Аравии пока титулов нет. Есть повод вновь обратить внимание на спортивную составляющую их противостояния.   

Дебют Месси за американский клуб планируется в 03:00 по Москве 22 июля. "Интер Майами" сыграет с мексиканским клубом "Крус Асуль". Президент команды Хорхе Мас отметил ранее, что будет рад дебюту аргентинца в игре против мексиканского клуба: "Лично мне нравится, что первая игра Месси будет с командой из мексиканской лиги, — это для мировой аудитории. И я надеюсь, что Мексика и Соединенные Штаты смогут насладиться этим историческим событием и отпраздновать его".

Артем Кузнецов 

Теги:
СШАМесси, ЛионельМировой футбол
© Информационное агентство ТАСС
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