Лагно назвала неприятным инцидент на этапе Гран-при FIDE в Индии

Представительница Казахстана Жансая Абдумалик и немка Элизабет Петц снялись с соревнований из-за недовольства организацией турнира

МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Инцидент, случившийся на третьем этапе серии Гран-при Международной шахматной Федерации (FIDE), привел к тому, что участницы провели неодинаковый турнир. Такое мнение в интервью ТАСС в четверг высказала победительница общего зачета серии Екатерина Лагно.

"Наверное, сложившаяся в Индии ситуация на мне отразилось, там случилась неприятная история, мы с таким столкнулись впервые. Не у всех получился одинаковый турнир, кто-то сыграл больше партий черными, чем белыми. Конечно, в сильных турнирах хочется больше играть белыми, был неровный график партий. Надеюсь, что такое больше не повторится", - сказала Лагно.

Этап в Индии проходил с 26 марта по 5 апреля. Представительница Казахстана Жансая Абдумалик и немка Элизабет Петц снялись с соревнований из-за недовольства организацией турнира. Президент FIDE Аркадий Дворкович принес извинения участницам за доставленные неудобства и пообещал повысить квалификацию организаторов будущих мероприятий.