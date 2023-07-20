Титов: FIG понимает, какие условия допуска станут для российских гимнастов неприемлемыми

Решение исполкома организации говорит о том, что ни один турнир без участия россиян и белорусов не является полноценным, отметил президент Федерации спортивной гимнастики России

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Международная федерация гимнастики (FIG) может выработать критерии допуска российских и белорусских гимнастов еще до конца августа. Такое мнение высказал в четверг ТАСС президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов.

"Вынесенное исполкомом FIG решение является очень ответственным, оно констатирует тот факт, что ни один международный турнир ни в одной гимнастической дисциплине без участия российских и белорусских спортсменов не является полноценным из-за падения соревновательного уровня", - сказал Титов, являющийся членом исполнительного комитета международной федерации.

"Гимнасты будут допускаться с учетом тех критериев, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет. Допуск ожидается выборочным, думаю, критерии будут выработаны до конца августа. Уверен, о наших "красных линиях" в FIG знают, я имею в виду, в том числе, невозможность подписания политических деклараций в обмен на получение нейтрального статуса. Но предлагаю дождаться сформулированных условий допуска", - добавил собеседник ТАСС.

19 июля исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов на международные соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов с 1 января 2024 года. В ближайшие недели Международная федерация гимнастики разработает специальные правила и документы, на основании которых будет приниматься решение о предоставлении нейтрального статуса.

Российские и белорусские гимнасты были лишены возможности выступать на международных стартах в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.