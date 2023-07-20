Лагно считает неправильным изменение формата шахматного турнира претенденток

Изначально турнир претенденток должен был проводиться по круговой системе, однако формат был изменен на встречи с выбыванием

МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Менять формат турнира претенденток 2022 года после объявления регламента было неправильным решением со стороны Международной шахматной федерации (FIDE). Такое мнение в интервью ТАСС в четверг высказала участница соревнований Екатерина Лагно.

"Мы уже привыкли, что ввиду независящих от нас причин турниры растягиваются и переносятся. В наших силах только продолжать играть и бороться. Не знаю, какой формат лучше, не могу сказать, что я против нокаута. Изначально планировалось играть по круговой системе, когда формат изменили, многим показалось это неправильным. Ничего с этим поделать было нельзя", - сказала Лагно.

Изначально турнир претенденток должен был проводиться по круговой системе, однако после начала событий на Украине формат был изменен на встречи с выбыванием. Восемь шахматисток поделились на две группы так, что россиянки Александра Горячкина и Лагно не встретились с украинками Анной и Марией Музычук. Лагно в полуфинале группе B уступила китаянке Тань Чжунъи на тай-брейке.