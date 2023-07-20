Шахматистка Лагно считает полезным участие в мужских турнирах

Спортсменка отметила, что сложнее всего ей было играть с Сергеем Карякиным

МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Игра в мужских соревнованиях является хорошей тренировкой для шахматисток. Такое мнение в интервью ТАСС в четверг высказала трехкратная чемпионка мира по блицу Екатерина Лагно.

"Я в настолько сильных турнирах как "Шахматные звезды" играю нечасто, это для меня бесценный опыт. Я играла, как могла, и во второй раз заняла шестое место в общем зачете, что для меня является большим успехом. С точки зрения результата, сложнее всего было играть с Сергеем Карякиным. Я профессионал, должна играть в таких турнирах", - сказала Лагно.

"У меня, на самом деле, не так много времени на мужские соревнования, мне нужно играть в женских турнирах. У меня четверо детей, я периодически должна быть дома. Но это очень хорошая тренировка. Если есть возможность и уровень, то играть мужские турниры очень полезно", - добавила собеседница агентства.

С 2022 по 2023 год Лагно по разу сыграла на турнире "Шахматные звезды", где также выступали участник матча за мировую шахматную корону Сергей Карякин, обладатель Кубка мира 2019 года Теймур Раджабов, трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук и другие шахматисты.

Лагно 33 года, она является вице-чемпионкой мира 2018 года в классических шахматах, трехкратной чемпионкой мира по блицу (2010, 2018, 2019) и чемпионкой мира по рапиду (2014). До 2014 года она выступала за сборную Украины, в составе которой стала победительницей Всемирной шахматной олимпиады.