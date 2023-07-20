Шахматистка Лагно рассказала, как муж Александр Грищук помогает ей готовиться к турнирам

Спортсменка отметила, что не проводит глобальных тренировок с мужем

МОСКВА, 20 июля. /Корр ТАСС Даниил Сорокин/. Трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук помогает шахматными советами своей супруге трехкратной чемпионке мира по блицу Екатерине Лагно, но не злоупотребляет вмешательством в тренировочный процесс. Об этом Лагно рассказала в интервью ТАСС в четверг.

"Глобальных тренировок у нас нет, но я, конечно, за советами к нему обращаюсь. Он, когда может, мне помогает. Конечно, он интересуется, но не злоупотребляет. Безусловно, мы обсуждаем шахматы, ведь это наша профессия, но у нас с ним столько дел, что это не первая тема для обсуждений", - сказала Лагно.

Также она рассказала, что хотела привести детей в секцию шахмат. "Я хотела привести детей в шахматы. У нашего младшего сына довольно неплохие способности, но Александр настолько не хочет этого, что я перестала проявлять инициативу в этом вопросе, и пока наши дети не занимаются шахматами", - отметила собеседница агентства.

Лагно 33 года, она является вице-чемпионкой мира 2018 года в классических шахматах, трехкратной чемпионкой мира по блицу (2010, 2018, 2019) и чемпионкой мира по рапиду (2014). До 2014 года она выступала за сборную Украины, в составе которой стала победительницей Всемирной шахматной олимпиады.

Грищуку 39 лет, он является двукратным победителем Всемирных шахматных олимпиад (2000, 2002) и четырехкратным победителем командного чемпионата мира (2005, 2010, 2013, 2019) в составе сборной России. Он - чемпион России (2009), трехкратный чемпион мира по блицу (2006, 2012, 2015).