Шахматист Непомнящий рассказал, что хочет дойти до полуфинала Кубка мира

Гроссмейстер отметил, что ему хочется получить удовольствие от своей игры и ее качества

МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий хочет дойти до полуфинала Кубка мира 2023 года. Об этом Непомнящий рассказал ТАСС в четверг.

В среду гроссмейстер провел шахматную партию в руднике "Октябрьский" в Норильске, игра проходила на глубине 700 метров, что стало мировым рекорд.

"Поскольку Кубок мира - это всегда отбор на турнир претендентов, я там уже отобрался, - сказал Непомнящий. - Тот, кто выигрывает Кубок мира, попадает на турнир претендентов, но на меня это давить не будет. Мне хочется сыграть как можно лучше и как то получить удовольствие от игры, от качества своей игры, чтобы было не стыдно".

"Понятно, что практически в любом турнире, особенно в таком важном, хочется сыграть и занять первое место. Реалистично, Кубок мира - это турнир немножко лотерейный, то есть две ничьи в классику - начинаешь играть тай-брейки, но думаю, что начиная кубок в статусе одного из фаворитов, хотелось бы далеко пройти, хотя бы до полуфинала. Кубок мира у меня никогда не удавался, лучший результат - 1/16 или 1/8 финала, не суть важно, к полуфиналу я так близко не подходил. Главное - хорошо начать и хорошо продолжить", - добавил Непомнящий.

Кубок мира пройдет с 29 июля по 25 августа в Баку.

Непомнящему 33 года, он дважды играл в матчах за звание чемпиона мира. В 2021 году россиянин уступил норвежцу Магнусу Карлсену со счетом 3,5:7,5, в апреле 2023 года - китайцу Дин Лижэню на тай-брейке. Непомнящий стал чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019), является двукратным чемпионом России (2010, 2020).