Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге Международной федерации футбола

Первое место удерживает команда Аргентины

ТАСС, 20 июля. Российская национальная команда сохранила 38-ю позицию в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в четверг.

Тройка лидеров осталась неизменной - возглавляет рейтинг действующий чемпион мира сборная Аргентины (1843,73), следом располагаются команды Франции (1843,54) и Бразилии (1828,27).

28 февраля 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборная России по футболу пропустила жеребьевку отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.