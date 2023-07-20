20 июля, 08:31
Сборные по футболу

Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге Международной федерации футбола

Антон Новодережкин/ ТАСС
Игроки сборной России по футболу
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Первое место удерживает команда Аргентины

ТАСС, 20 июля. Российская национальная команда сохранила 38-ю позицию в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в четверг.

Тройка лидеров осталась неизменной - возглавляет рейтинг действующий чемпион мира сборная Аргентины (1843,73), следом располагаются команды Франции (1843,54) и Бразилии (1828,27).

28 февраля 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборная России по футболу пропустила жеребьевку отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. 

© Информационное агентство ТАСС
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