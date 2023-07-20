Непомнящий: матч за шахматную корону показал, что хорошая игра не гарантирует результат

В апреле россиянин в матче за звание чемпиона мира уступил китайцу Дин Лижэню

МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч за звание чемпиона мира 2023 года показал, что даже хорошая игра не гарантирует положительный результат. Такое мнение ТАСС в четверг высказал российский гроссмейстер Ян Непомнящий.

"Не буду говорить, что я с радостью обменяю условно 100 побед в кандидатском [турнире] на одну победу в матче за корону, - сказал Непомнящий. - Нет, на самом деле, турниром в прошлом году я горжусь, потому что здорово там сыграл. По большому счету, тура за четыре до конца уже плюс-минус теоретически был досягаем, но по большому счету был очень солидный очковый запас, видно было, что сложно упустить лидерство. Это все-таки такая редкая история, когда я был доволен собой от начала до конца, где-то, конечно, везло, но тем не менее".

"Понятно, что только первое место из 100 претендентов выходит, но я не люблю загадывать. Как показал матч [за звание чемпиона мира], когда многие факторы работают в твою пользу и в целом объективно играешь лучше, готов лучше и прочее, это еще не гарантирует результат. Так что нужно держать ухо востро, хорошо подготовиться, выложиться на 100%, а дальше будь что будет", - добавил Непомнящий.

В апреле 2023 года Непомнящий на тай-брейке проиграл китайцу Дин Лижэню в матче за шахматную корону. Следующий турнир претендентов пройдет в Торонто в 2024 году.

Непомнящему 33 года, он дважды играл в матчах за звание чемпиона мира. В 2021 году россиянин уступил норвежцу Магнусу Карлсену со счетом 3,5:7,5. Непомнящий стал чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды выигрывал командный чемпионат мира (2013, 2019), является двукратным чемпионом России (2010, 2020).