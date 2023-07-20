Шахматистка Лагно рассказала, что болеет за фигуристку Валиеву

Спортсменка отметила, что раньше болела за Евгению Медведеву

МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Трехкратная чемпионка мира по блицу Екатерина Лагно любит фигурное катание и болеет за олимпийскую чемпионку Камилу Валиеву. Об этом она рассказала в интервью ТАСС в четверг.

"Я очень люблю фигурное катание. Всегда болела за Евгению Медведеву (двукратную чемпионку мира - прим. ТАСС), теперь за Камилу Валиеву. Иногда я смотрю какие-то командные виды, но там могу болеть только за одну команду", - сказала Лагно.

Лагно является женой трехкратного чемпиона мира по блицу Александра Грищука, который болеет за московский ЦСКА.

Лагно 33 года, она является вице-чемпионкой мира 2018 года в классических шахматах, трехкратной чемпионкой мира по блицу (2010, 2018, 2019) и чемпионкой мира по рапиду (2014). До 2014 года она выступала за сборную Украины, в составе которой стала победительницей Всемирной шахматной олимпиады.

Валиевой 17 лет, она является олимпийской чемпионкой в командном турнире (2022) и чемпионкой Европы (2022). Спортсменке принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ.