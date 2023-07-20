20 июля, 09:20
Мировой футбол

Президент "Нефтчи" уверен в продолжении сотрудничества с российскими футбольными клубами

"Нефтчи" принял участие в предсезонном турнире в Санкт-Петербурге, который проходил с 1 по 15 июля

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Говорить о проведении товарищеских матчей с российскими клубами осенью преждевременно, но азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" будет сотрудничать с ними. Об этом ТАСС в четверг рассказал президент "Нефтчи" Кямран Гулиев.

"Возможно ли проведение товарищеского матча с российским клубом осенью? Я сейчас ничего не могу сказать, вы знаете, у нас сам формат приезда в Россию возник довольно спонтанно, - сказал Гулиев. - Мы запланировали полететь в Австрию, а потом пришло предложение. Сейчас такое время, что все может очень быстро организоваться. Ничего не могу вам сказать,".

"Но то, что мы будем плодотворно сотрудничать или стараться как минимум подвести к тому, чтобы мы играли, я думаю, что вопросов не должно быть", - добавил Гулиев.

"Нефтчи" принял участие в предсезонном турнире в Санкт-Петербурге, заняв последнее, четвертое место, не набрав ни одного очка. В этом турнире азербайджанская команда провела товарищеские матчи против петербургского "Зенита" (1:3), турецкого "Фенербахче" (0:1), сербской "Црвены Звезды" (0:4). 18 июля команда со счетом 0:2 в Москве уступила столичному "Спартаку" в товарищеской игре.

18 июля пресс-служба "Спартака" сообщила, что клуб подписал меморандум о сотрудничестве с "Нефтчи". В рамках соглашения планируется проведение товарищеского матча между клубами в Баку. 

Теги:
Мировой футбол
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