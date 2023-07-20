Дворкович сделал первые ходы на сеансе одновременной игры в Международный день шахмат

Сеанс проводили гроссмейстеры Александр Злочевский, Владимир Добров и Алексей Коротылев

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович открыл сеанс одновременной игры на Гоголевском бульваре, приуроченный к Международному дню шахмат. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Это здорово, что сотни миллионов людей любят шахматы, играют в них, получают от этого удовольствие и улучшают свою жизнь", - сказал Дворкович, обращаясь к участникам.

Три международных гроссмейстера - Александр Злочевский, Владимир Добров и Алексей Коротылев - дали сеанс одновременной игры, в котором приняли участие 40 человек. Дворкович сделал первые ходы на нескольких досках.

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев рассказал ТАСС, что участие в сеансе мог принять любой желающий.

"Мы возобновили традицию сеансов одновременной игры. Накануне сеанс прошел в Доме книги, а еще ранее - в Парке Горького. Это правильно, мне кажется. Участвовать может любой желающий, каждый, кто заполнил заявку на сайте нашей федерации", - подчеркнул он.