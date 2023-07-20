Кабаева назвала недостаточным решение о допуске российских гимнастов в нейтральном статусе

Российские спортсмены должны иметь право выступать под своим флагом, отметила олимпийская чемпионка

ТАСС, 20 июля. Российские гимнасты должны выступать на международных соревнованиях под флагом страны. Такое мнение в четверг высказала олимпийская чемпионка 2004 года Алина Кабаева, комментарий которой приводит пресс-служба академии художественной гимнастики "Небесная грация".

"Мы приветствуем решение Международной федерации гимнастики (FIG - прим. ТАСС) о допуске российских спортсменов к соревнованиям, - сказала Кабаева. - Однако этого недостаточно. Российские спортсмены должны иметь право выступать под своим флагом. Монополия отдельных стран на международные спортивные организации недопустима. Вмешательство политики в спорт разрушает его. Параллельно нужно создавать международную спортивную систему, которая была бы свободна от политики".

19 июля исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов на международные соревнования в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов с 1 января 2024 года. В ближайшие недели FIG разработает специальные правила и документы, на основании которых будет приниматься решение о предоставлении нейтрального статуса. Российские и белорусские гимнасты были лишены возможности выступать на международных стартах в марте 2022 года из-за ситуации на Украине.