Непомнящий провел в Норильске сеанс одновременной игры вслепую, выиграв во всех партиях

Гроссмейстер провел сеанс в специальной повязке

МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий провел в Норильске сеанс одновременной игры вслепую, который был приурочена к празднованию Международного дня шахмат. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе "Норникеля".

Соперниками вице-чемпиона мира, который играл, находясь в специальной повязке, стали восемь сильнейших шахматистов города разных возрастов, а игра проходила в спортивном комплексе "Айка".

Непомнящий одержал убедительные победы во всех восьми партиях, затратив на это менее двух часов. Сеанс одновременной игры вслепую сразу на восемь столов стал личным рекордом одного из лучших шахматистов в мире, который до этого одновременно играл на 7 столах.

"Не могу сказать, что играть вслепую как-то супер напряженно. Но все-таки это гораздо сложнее, чем обычный сеанс. Просто в обычной игре делаешь первые ходы, не сильно задумываясь, а здесь волей-неволей приходится концентрироваться, вникать, держать в голове, - сказал Непомнящий. - Самое сложное для меня - держать в голове все партии, когда все позиции сливаются в одну, нет никаких очертаний. На третьем ходу даже хотелось переспросить: "Где кто стоит и куда ходил?". Как только возникают отличия, дальше становится не так сложно".

"Наверное, можно держать в голове и больше столов, - добавил он. - Специально в этом плане память не развивал. Мне кажется, что это работает по принципу количества повторений в тренажерном зале. Думаю, за этим гораздо интереснее смотреть, чем играть. Пара партий получились действительно интересными".