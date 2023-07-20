Костомаров признался, что иногда ему хочется вернуть время назад

Олимпийский чемпион отметил, что необходимо бороться и не сдаваться

ТАСС, 20 июля. Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров продолжает адаптацию к новой жизни, но иногда ему хочется вернуть все назад. Об этом Костомаров написал в четверг в своем аккаунте в социальной сети Tenchat.

6 июля Костомаров сообщил о выписке из больницы.

"Вот мы и дома. Адаптируемся к новой жизни, - написал Костомаров. - Конечно же, все это совсем непросто. Иногда хочется все вернуть назад, но мы понимаем, что это невозможно. Что поделать - в такие условия мы поставлены сегодня".

"Но нужно идти дальше, - продолжил он. - Прямо как в спорте: бороться и не сдаваться. Благодаря моей любимой жене у нас получается справляться даже с такими трудностями. Мы желаем вам любви, здоровья и всего самого хорошего! И спасибо всем, кто поддерживает и помогает. Идем дальше".

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.